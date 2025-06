SIPRI: Ядрените рискове нарастват с очертаването на нова надпревара във въоръжаването

Стокхолмският международен институт за изследване на мира (SIPRI) публикува своя Годишник за 2025 г., предупреждавайки, че се оформя нова и опасна надпревара в ядреното въоръжаване на фона на широко разпространеното отслабване на рамките за контрол върху въоръженията. Докладът разкрива, че почти всички девет държави, притежаващи ядрено оръжие, са продължили да модернизират и разширяват ядрените си възможности през 2024 г.

От приблизително 12 241 ядрени бойни глави в световен мащаб през януари 2025 г., около 9614 са във военни запаси, готови за потенциална употреба, като приблизително 3912 са разположени на ракети или самолети. Около 2100 от тях са във висока оперативна готовност, предимно принадлежащи на Русия и САЩ, въпреки че Китай може също да държи някои бойни глави на ракети по време на мирно време.

