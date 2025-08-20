„Софиямед“ прилага авангардна терапия за увеличена простата без рязане и изгаряне

Иновативното лечение на увеличената простата връща мъжете към нормален живот

Уголемената простата, известна още като доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ), е едно от най-честите заболявания при мъжете над 50-годишна възраст. Състоянието причинява сериозен дискомфорт, като затруднено уриниране, слаба струя и чувство за непълно изпразване на пикочния мехур. Доскоро традиционното лечение включваше медикаменти с неприятни странични ефекти или инвазивни хирургични процедури. Днес обаче българските пациенти имат достъп до революционна алтернатива, която променя правилата на играта.

За първи път в България, УМБАЛ „Софиямед“ въведе нов стандарт в лечението на ДПХ с помощта на иновативното устройство iTind. То предлага минимално инвазивен, бърз и ефективен начин за справяне със симптомите, без да се налагат хирургични разрези, изрязване или изгаряне на тъкан.

Как работи iTind?

iTind е временно, нитинолово устройство, което се имплантира в простатната уретра за кратък период от едва 5 до 7 дни. Принципът му на действие е изключително прецизен и може да се оприличи на мюзле – металната тел, която държи тапата на шампанското. Устройството се въвежда през пикочния мехур и се разгъва по протежение на простатата, оказвайки нежен, но постоянен натиск. Този контролиран натиск предизвиква ремоделиране на тъканта, което води до разширяване на пикочния канал.

Резултатът е бързо, ефективно и дълготрайно облекчение на симптомите, което е особено важно, тъй като процедурата запазва напълно сексуалната и еякулаторната функция на пациента. Това е ключово предимство пред други методи на лечение, които често имат негативен ефект върху тези функции.

За кого е подходящо лечението?

Процедурата с iTind е идеална за мъже с лека до умерена ДПХ с обем на простатата до 60 мл. Тя е особено подходяща за пациенти, които не желаят да приемат лекарства или са претърпели страничните им ефекти. Бързият възстановителен период е друго голямо предимство – пациентите могат да се върнат към нормалните си ежедневни дейности само няколко дни след отстраняването на устройството.

Според проф. д-р Калоян Давидов, ръководител на Простата център „Софиямед“, iTind е е важна стъпка в грижата за качеството на живот на мъжете.

По време на процедурата с iTind не се изгаря, не се изрязва и не се отстранява простатна тъкан, нито се поставя постоянен имплант. След процедурата може да се усети лек дискомфорт, болка или парене при уриниране, кръв в урината, тазова болка, спешна нужда от уриниране и/или невъзможност за контролиране на позива. Повечето от тези странични ефекти отшумяват малко след отстраняването на устройството”, коментира проф. д-р Калоян Давидов, д.м., ръководител на Простата център „Софиямед“ и началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед“.

Експертиза и цялостна грижа

Простата център „Софиямед“ предлага комплексен подход към диагностиката и лечението на простатните заболявания. Наред с иновации като iTind, екипът използва най-съвременна апаратура, включително последно поколение ехографски системи, ядрено-магнитен резонанс и роботизирана хирургия от 4-то поколение с “Da Vinci Xi”.

За пациентите това означава достъп до пълна гама от възможности – от превантивни прегледи до високотехнологични интервенции. Лечението с iTind е поредното доказателство, че българската медицина се развива с бързи темпове, предлагайки на пациентите най-добрите световни практики.

За да се възползвате от тази модерна терапия, можете да си запишете час за консултация в Простата център „Софиямед“ при проф. д-р Калоян Давидов, д-р Никола Стоянов, д-р Корай Ибрахимов и д-р Кристиян Кръстев на тел. 02 465 00 00 или през Superdoc.bg. Повече информация на www.hospitalsofiamed.bg.