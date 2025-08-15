Ядат масло с лъжица за повече енергия

Нова мода

Може да доведе до напълняване и лош холестерол

Поредната нова мода, завладяла социалните мрежи, е яденето на краве масло в големи количества – с лъжици, даже направо цели пакетчета. Според привържениците на този начин на хранене маслото е много по-полезно от сладоледа, защото не съдържа захар, освен това дава повече енергия и засища за целия ден поради наличието на 80% мазнини, главно наситени. А стара народна рецепта е да се изяде лъжица масло преди тежка вечер с алкохол – действа против махмурлук на другия ден.

Плюсовете на продукта са, че съдържа мастноразтворими витамини (А, D, Е, К), които са важни за зрението, кожата, имунната система, лигавиците, костите и съсирването на кръвта, особено при недостиг на слънчева светлина и недобре балансирано хранене. Маслото повишава енергията и работоспособността - мазнините в него се абсорбират бързо от тялото, осигурявайки бърз източник на енергия. Те също така насърчават производството на хормони и помагат да се чувствате сити. В умерени количества маслото подпомага производството на жлъчка и ензими, подобрявайки чревната функция и усвояването на мастноразтворими витамини. Мазнините, като цяло, помагат за поддържане на младостта и красотата на кожата.

Диетолози обаче предупреждават, че високото съдържание на наситени мазнини в продукта може да повиши нивото на лошия холестерол в кръвта при прекаляване с количествата, а това увеличава риска от атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания. При болести на храносмилателната система яденето на масло може да влоши състоянието. Това важи за хората с чернодробни, жлъчни и панкреатични заболявания. Високата калоричност на маслото създава риск от напълняване – една супена лъжица има 100 калории. Някои хора са алергични към млечни продукти, така че не бива изобщо да експериментират. Прекомерната консумация на масло може да доведе до излишни мазнини в тялото и метаболитни нарушения, така че не прекалявайте с количествата.