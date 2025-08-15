Електронно следят имунизациите

От 1 септември нямат да вписват ваксините в паспорти

Електронна система вече ще следи имунизациите. В нея ще бъдат отразени разпределянето, заявяването, отпускането и отчитането на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ).

Чрез системата ще се обменя информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар. Тя позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.

От МЗ обясняват, че електронната система ще премахне редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител.

От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.

Здравното министерство е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система.

Предвижда МЗ да продължи да осигурява и финансира имунизацията срещу коклюш при бременни за защита на новородените от заразяване, заболяване и усложнения.