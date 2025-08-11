ВМА-Варна със 7 ултрамодерни операционни

5200 операции са направени през 2024 г.

ВМА-Варна вече има 7 напълно реновирани операционни зали, отговарящи на най-съвременните изисквания за безопасност, ефективност и прецизност. Те са изградени по модела на над 30 аналогични зали в централната болница на ВМА в София, която задава стандарта за модерно хирургично лечение, съобщиха от лечебното заведение.

Новите условия са част от дългосрочната стратегия на ръководството на Академията за модернизация на всички военни болници в страната, залагайки на най-високи стандарти в технологичното оборудване.

Миналата година във Военноморска болница са извършени над 5200 оперативни интервенции. Лечебното заведение предоставявъзможност за лечение при специалисти по обща хирургия, гръдна хирургия, урология, гинекология, ортопедия и травматология, гастроентерология.

Във ВМА-Варна е ключовата и единствена в Източна България клиника “Термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия”.

“С модерна база, стратегическа визия и високо ниво на медицинска експертиза, ВМА затвърждава позицията си на водеща институция във високоспециализираното и интегрирано медицинско обслужване”, категорични са от болницата