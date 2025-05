Tesla търси нов изпълнителен директор на мястото на Мъск?

Бордът на директорите на производителя на електрически автомобили Tesla е започнал да търси нов изпълнителен директор, който да замени основателя на компанията Илон Мъск. Това съобщи Wall Street Journal в сряда.

Според изданието това се дължи на спада на акциите на Tesla и недоволството на някои от нейните инвеститори, които смятат, че Мъск обръща твърде много внимание на дейността си като куратор на отдела за подобряване на ефективността на американското правителство.

Членовете на борда преди това са поискали от Мъск да поеме по-активна роля в делата на Tesla, но не е ясно дали са го уведомили за търсенето на такъв.

Светкавично Tesla и Мъск отговориха на твърденията, наричайки ги лъжа.

"По-рано днес в медиите се появи съобщение, в което погрешно се твърди, че бордът на директорите на Tesla се е свързал с фирми за подбор на персонал, за да започне търсене на главен изпълнителен директор в компанията", написаха от компанията в X. "Това е абсолютно невярно (и беше съобщено на медиите преди публикуването на доклада). Главният изпълнителен директор на Tesla е Илон Мъск и бордът е силно уверен в способността му да продължи да изпълнява вълнуващия план за растеж."

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.



This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).



The CEO of Tesla is…