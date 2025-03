The National Interest: Новата китайска фрегата Type 054B Stealth е огромен проблем за ВМС на САЩ (ВИДЕО)

Китай продължава да тревожи света с безпрецедентното си увеличаване на флота. Страната вече е с най-големият флот в света – и нарастващ още повече благодарение на огромния си местен корабостроителен капацитет. Пекин сега съчетава това превъзходство на масовото производство с качествена технология, пише The National Interest.

Най-новият морски актив на Китайската народноосвободителна армия (PLAN), Luohe, първата от китайските стелт фрегати тип 054B е с елегантен, стелт-ориентиран дизайн и усъвършенствани бойни способности. Luohe представлява значителен скок във възможностите в сравнение със своя предшественик, Type 054A.

За фрегатата Luohe

Пусната в експлоатация на 22 януари 2025 г. на церемония в Кингдао, Шандонг — дом на Северния флот на PLAN — Luohe за първи път привлече вниманието на света, когато участва в големи военни учения на PLAN в Жълто море миналата седмица. Външният вид и възможностите, които демонстрира по време на учението, изненадаха и най-опитните наблюдатели.

По-голяма от своя предшественик Type 054A, разширеният размер на Type 054B позволява по-голяма стабилност, подобрена огнева мощ и капацитет за носене на по-големи хеликоптери, като Z-20F, многоцелеви морски хеликоптер , който е подобен на SH-60 Seahawk на ВМС на Съединените щати .

Задвижващата система на Luohe е комбинирана дизелова конфигурация, въпреки че някои анализатори очакваха преминаване към газови турбини или интегрирана електрическа задвижваща система (IEP) за по-тихи операции.

Способна да надвишава 27 възела (31 мили в час) с обхват от около 5 000 морски мили (5 753 мили), Luohe е създадена за издръжливост и гъвкавост както при защита в близост до морето, така и при операции за демонстриране на мощност. Всъщност дизайнът на корпуса му дава приоритет на стелт. Корабът има чиста надстройка и ъглови повърхности, както и затворена носова котва - уникална характеристика за китайски военен кораб.

Спецификациите на Luohe

Морско оръдие 100 mm H/PJ-87, с което е оборудвана фрегатата, служи като опора за пакета въоръжения на кораба. Това главно оръдие осигурява прецизна огнева мощ срещу надводни и въздушни цели.

Това мощно оръдие е допълнено с 32-клетъчна система за вертикално изстрелване (VLS), способна да изстрелва ракети земя-въздух HQ-16 за противовъздушна отбрана и противоподводни ракети Yu-8 . Освен това фрегатата разполага с двойни и четворни пускови установки за противокорабни крилати ракети YJ-83 , което подобрява нейните способности за водене на надводна война.

Type 054B променя играта

Китайският Type 054B е проектиран да се превърне в доминиращ фактор в океана, който може да излъчва мощ далеч от своите брегове. Поръчан във флота на Северния окръг, Luohe е готов да оперира заедно със самолетоносача Liaoning , също базиран в Кингдао, осигурявайки ескортни задължения в противовъздушната отбрана и противолодъчните бойни действия.

Стелт характеристиките на Luohe и усъвършенстваните бойни системи го правят страхотен актив в оспорвани води като Жълто море, Тайванския пролив, Източнокитайско море и Южнокитайско море.

Тип 054B е изявление за стратегическо намерение, което целият свят да види. Със своята усъвършенствана стелт технология, здраво въоръжение, издръжливост и многоцелева гъвкавост, Type 054B подобрява способността на Китай да демонстрира мощ и да защитава своите интереси във все по-оспорваната морска област.

Тъй като PLAN интегрира този плавателен съд в своя флот и усъвършенства дизайна за масово производство, Luohe специално стои като символ на възхода на Китай като военноморска суперсила - такава, която предизвиква установения ред и променя баланса на силите в открито море.

За автора: Brandon J. Weichert

Brandon J. Weichert , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и сътрудник в Popular Mechanics, който се консултира редовно с различни държавни институции и частни организации по геополитически въпроси. Писанията на Weichert са публикувани в множество публикации, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Най-новата му книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги. Той може да бъде последван чрез Twitter @WeTheBrandon.