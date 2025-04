The National Interest: Русия отвръща с нови Су-34 на украинските F-16 (ВИДЕО)

Тъй като Украйна очаква пристигането на произведените в Америка изтребители F-16, които се надява да засилят нейната въздушна отбрана в продължаващата война, Русия също засилва своя реактивен флот. Тази седмица Обединената авиостроителна корпорация (ОАК) разкри в Telegram, че на руското министерство на отбраната е доставена нова партида изтребители-бомбардировачи Су-34, пише The National Interest.

Това съобщение идва, докато Москва продължава да укрепва своите авиационни способности на първа линия във войната. Въпреки че руският производител не уточни точния брой самолети, които ще бъдат доставени, директорът на ОАК Владимир Артяков отбеляза, че Су-34 е най-добрата платформа в своя клас. Известен с наименованието си от НАТО „Fullback“, двумоторният свръхзвуков изтребител-бомбардировач е доста смъртоносен. Способен да носи значителен полезен товар и оборудван с модерни възможности, руският изтребител е рекламиран от Кремъл като един от най-добрите му самолети.

Подобно на много от изтребителите, управлявани от руските ВВС днес, Су-34 произлиза отчасти от съветски предшественик. Производителят „Сухой“ концептуализира изтребителя по време на Студената война като заместващ реактивен самолет за въртящото се крило Су-34. В крайна сметка Су-27 беше избран, тъй като неговият обхват и маневреност му дадоха предимство пред предишните платформи.

Военноморският тренировъчен модел на платформата също беше напреднал, но така и не се реализира в тази епоха до разпадането на СССР. През 1994 г. първият изтребител Су-34, построен по производствения стандарт, стартира своя първи полет. Първоначално реактивният самолет е бил предназначен да служи с брегови военноморски капацитет, но бюджетните ограничения ограничават гъвкавостта на Су-34.

Су-34 е лесно разпознаваем днес поради носа си тип птицечовка и разположената една до друга пилотска кабина. Въпреки нетипичния екстериор на самолета, основното му оформление е удивително подобно на неговия предшественик Су-27. Зад големия обтекател на Fullback е радарната система Sh141, която позволява на изтребителя да лети в някои мисии без ескорт.

Руската платформа се задвижва от чифт двигатели Saturn AL-31FM1, което позволява на реактивния самолет да достигне скорости над 1,8 Маха (умножено по скоростта на звука). Въпреки че Су-34 се използва предимно в капацитет въздух-земя, неговият впечатляващ радар може да локализира голям военен кораб на разстояние от повече от 80 мили. Въпреки това, както отбелязва The War Zone , този диапазон бледнее в сравнение с новия AN/APG-82 на F-15E Strike Eagle с активна електронно сканирана решетка (AESA).

По отношение на боеприпасите, Су-34 може да носи повече от 17 000 паунда оръжие през дванадесет точки за подпора, разположени под крилото и под фюзелажа. Способен да поразява цели от ниска надморска височина благодарение на бронираната си кабина, Су-34 може също да тегли две ракети Vy Vympel R-27 (наричани „Аламо“ от НАТО), R-73 и Vympel NPO R-77.

Въпреки че Fullback често е рекламиран като най-добрият от най-добрите от руски официални лица, прогнозите са слабо представяне в продължаващата инвазия в Украйна. Към 2024 г. Украински официални лица твърдят, че са свалили най-малко тридесет и пет Су-34. Въпреки че тази цифра може да е преувеличена, тази оценка , ако е точна, би означавала, че Москва е загубила 25 процента от своя флот Fullback до момента.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин , писател по национална сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш сътрудник на Анна Собол Леви в IDC Herzliya в Израел. Тя има авторски редове в много публикации, включително The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Можете да я последвате в Twitter: @MayaCarlin . Карлин има над 1000 статии, публикувани през последните няколко години по различни въпроси на отбраната.