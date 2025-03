Арсеналът от ядрени оръжия на Русия е не само най-големият в света, но благодарение на ограниченията, наложени на Съединените щати от Новия договор START от 2010 г. , той е и най-напредналият. Ако някой попита Google „Коя е най-добрата ракета в света?“, изкуственият интелект Gemini веднага ще генерира отговор „РС-28 Сармат“, пише The National Interest.

Това не е просто странност на търсачката. Споделена оценка сред някои от най-добрите ракетни експерти в света е, че руснаците са създали наистина напреднало — и плашещо — ядрено оръжие.

Всъщност Москва е дала на тази по-нова ядрена ракета име, което има за цел да предизвика страх сред техните врагове. Въпреки че ракетата се нарича „Сармат“ за сарматите, историческа конфедерация на евразийските степни воини, тя се нарича разговорно ракетата „Сатана“. Това е подходящо заглавие, предвид невероятната разрушителна сила, която притежава.

Обявен за първи път през 2018 г. от руския президент Владимир Путин, РС-28 Сармат привлече международно внимание поради своите разширени способности, огромния си полезен капацитет и съществената си роля в всеобхватната ядрена стратегия на Русия.

Характеристики на ракетата Сармат

РС -28 Сармат е базирана в силози междуконтинентална балистична ракета (ICBM) с течно гориво с изключителен обсег от около 11 185 мили, което й позволява да поразява цели почти навсякъде на Земята. Този разширен обсег, съчетан със способността и да поеме по нетрадиционни траектории на полета - като например над Южния полюс - затруднява системите за противоракетна отбрана да проследяват и прихващат, преди да могат да доставят своя смъртоносен полезен товар.

Когато преглеждаме спецификациите му, човек не може да не се учуди на товароносимостта на системата Сармат. Една ракета може да носи до десет тона бойни глави, значително повече от повечето съвременни междуконтинентални балистични ракети. Това позволява на ракетата да разгръща различни конфигурации, включително до 15 независимо насочващи се летателни апарата за повторно влизане (MIRVs) - всеки оборудван с ядрена бойна глава или дори малък брой бойни глави с висока мощност над 10 мегатона.

Освен това Сармат е съвместима с хиперзвуковото плъзгащо се превозно средство Avangard , маневрена бойна глава, способна да се движи със скорости над 20 Mach (!), като избягва защитата с непредсказуеми траектории.

Системата за задвижване с течно гориво на ракетата, макар и по-сложна от алтернативите на твърдо гориво, осигурява по-голяма тяга и гъвкавост, позволявайки нейния огромен полезен товар и възможности за голям обсег.

РС-28 става още по-смъртоносна от включването на усъвършенствани контрамерки, като примамки и системи за електронно заглушаване, които са проектирани да проникват през сложни мрежи за противоракетна отбрана, като американската система за наземна противоракетна отбрана (GMD) – същата система, която президентът Доналд Тръмп направи като един от ключовите елементи на своя наскоро обявен национален противоракетен щит „Златен купол“ .

Русия бие САЩ в разработването на ядрени оръжия

Откакто беше включен в руския ядрен арсенал през 2022 г., РС-28 Сармат се превърна в крайъгълен камък на стратегията за ядрено възпиране на руските въоръжени сили, замислена като надеждна способност за втори удар в случай на ядрен конфликт.

Фактът, че може да носи вида полезен товар, описан по-горе, повишавайки капацитета на Русия да преодолее вражеските защити, само засилва концепцията за взаимно гарантирано унищожение (MAD).

Поддържайки стабилни и модерни междуконтинентални балистични сили, Русия има за цел да възпира потенциалните агресори и да запази стратегическия паритет със Съединените щати.

Като се има предвид, че руският ядрен арсенал се смята за по-голям и вероятно по-напреднал от този на Съединените щати, Русия дори има предимство в тази област.

Защо Съединените щати не успяха да изградят по-добро средство за ядрено възпиране? И отново, вината е най-вече в изтощената отбранителна промишлена база на Америка , която упорито е неспособна да осигури ресурсите за национална сигурност. Съединените щати се стремят да модернизират собствения си остарял арсенал от ядрени оръжия, като заменят по-старите междуконтинентални балистични ракети LGM-30 Minuteman II с по-нови междуконтинентални балистични ракети LGM-35 Sentinel — но тази програма е малко вероятно да оцелее , като се имат предвид огромните преразходи и неефективността, възникнали през годините.

Руската РС-28 Сармат днес е най-модерната междуконтинентална балистична ракета в света с най-голям разрушителен капацитет. В продължение на години американските скептици късогледо твърдяха, че Русия е просто бензиностанция, маскирана като държава. Ако е така, „бензиностанцията“ има солидна отбранителна индустриална база , армия, която побеждава в Украйна, и сега най-модерният арсенал с ядрени оръжия в света.

За автора: Brandon J. Weichert

Brandon J. Weichert , старши редактор по национална сигурност в The National Interest, както и сътрудник в Popular Mechanics, който се консултира редовно с различни държавни институции и частни организации по геополитически въпроси. Писанията на Weichert са публикувани в множество публикации, включително Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и безброй други. Книгите му включват Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Най-новата му книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги. Той може да бъде последван чрез Twitter @WeTheBrandon.