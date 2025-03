The National Interest: Руска ракета "Искандер-М" е унищожила голяма украинска база

Руска ракета „Искандер-М“ е унищожила голяма украинска база. Тъй като украинската противовъздушна отбрана е изтощена от липсата на американски доставки, наблюдателите могат да очакват повече атаки от този вид през идните месеци, пише The National Interest.

Руската ракетна система Искандер-М продължава да нанася убийствени поражения във войната в Украйна. Сега, след като администрацията на Тръмп официално замрази цялата американска чуждестранна помощ, насочена към Украйна, украинците са на път да почувстват притискането – с Русия, която притиска силно техните защити и тези защити все повече се лишават от критични ресурси, за да оцелеят при руското нападение.

И докато ракетите на Украйна стават все по-неизползваеми – системата HIMARS, например, зависи от данните за насочване на САЩ, които оттогава са прекъснати – руските сили продължават да са напълно оперативни, с опустошителни последици за Киев.

Скорошна атака с руска ракета Искандер-М срещу военния полигон Новомосковск близо до село Черкаске в Днепропетровска област на Украйна подчертава смъртоносността на руската ракетна система Искандер-М.

Украинските лидери твърдят , че руските сили са ударили полигона, докато украинските войници са били събрани. След удара руското министерство на отбраната публикува язвително видео, показващо как тяхната ракета Искандер-М поразява военното учебно съоръжение, унищожавайки елементи от 157-ма механизирана бригада на Украйна . Руснаците твърдят, че при удара са загинали 150 украински войници, както и 30 чуждестранни инструктори.

Новината е потвърдена в западната преса, включително в Newsweek и проукраинския Kyiv Independent.

Разбиране на Искандер-М

Ракетната система "Искандер-М" е опора в настъпателните операции на Русия срещу Украйна. Често работещ в тандем с руски разузнавателни безпилотни самолети - както се съобщава, че се е случило при атаката срещу тренировъчната база в Новомосковск - Искандер-М е смъртоносна система, срещу която Украйна трудно се защитава.

Руската „Искандер-М“ е мобилна балистична ракетна система с малък обсег, предназначена да нанася прецизни удари по различни цели. Това е ключов компонент от модерния арсенал на Русия, разработен да замени по-стари системи от съветската ера като OTR-21 Tochka и изграден с усъвършенствани способности за избягване на противоракетната отбрана.

Разработена е от базираното в Коломна Конструкторско бюро по машиностроене (KBM) с проектантска работа, започваща в края на 80-те години на миналия век, първото изстрелване на Искандер-М се състоя едва през 1996 г., около пет години след разпадането на Съветския съюз и края на Студената война. Системата влезе на руска военна служба десетилетие след това, през 2006 г. Серийното производство започна приблизително по същото време и тя е крайъгълен камък на руските тактически ракетни сили от 2010 г. насам.

Искандер-М има обсег до 310 мили, въпреки че Русия разработва по-нов вариант (известен като Искандер-1000) с отчетен обсег до 600 мили. Скоростта на тези системи е хиперзвукова, достигайки някъде между Mach 6 и 7. Тези ракети имат вероятна кръгова грешка (CEP) от 16 до 22 фута, когато са в режим на оптично насочване, и CEP от около 98 до 229 фута, когато летят в автономен режим.

Що се отнася до бойните глави, Искандер-М може да носи различни боеприпаси, като осколково-фугасни, касетъчни боеприпаси, експлозиви гориво-въздух, пенетратори за разбиване на бункери и дори електромагнитни импулсни оръжия (EMP). Искандер-М също има ядрени възможности.

Фактът, че Русия транспортира това оръжие на колесно шаси MZKT-7930 с размери осем на осем, означава, че то е много мобилно. Всяка транспортно-монтажна пускова установка (TEL) носи две ракети, които руските сили могат да изстрелят в рамките на минута една от друга и се насочват независимо.

