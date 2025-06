TNI: Руснаци и китайци ще изградят заедно роботизирана лунна база до 2036 г.

Русия и Китай планират да построят Международна научна лунна станция на Луната и вече са привлекли 17 държави към проекта, включително Египет, Пакистан, Венецуела, Тайланд и Южна Африка, пише TNI. Руски ядрен реактор ще бъде ключов за неговата работа.

Докато всички погледи бяха насочени към президента Доналд Тръмп и последните му сделки в Близкия изток, Русия направи наистина фантастично съобщение. Москва подписа меморандум за разбирателство с Китайската народна република за разполагане на атомна електроцентрала на Луната, като част от по-голям план за установяване на постоянно китайско-руско присъствие на Луната до 2036 г., съобщи руското правителство.

В същото време водещата американска космическа организация, Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА), съкращава плановете си за връщане на американците на Луната.

Повече за Международната научна лунна станция

Руски ядрен реактор ще бъде ключов за Международната лунна научна станция (ILS). Китайският напредък в областта на изкуствения интелект (ИИ) и роботиката обикновено е в заглавията, но руснаците също са развили ключови възможности в тези области.

Пекин и Москва планират заедно да разположат роботизирани строителни единици на повърхността на Луната (вероятно на южния ѝ полюс), които ще изградят инфраструктура без никаква човешка намеса.

Пекин и Москва вече са привлекли 17 държави към тази смела програма, включително Египет, Пакистан, Венецуела, Тайланд и Южна Африка. През 2028 г. Пекин възнамерява да изстреля своя лунен модул Чанъъ-8, което ще отбележи началото на изследването на Луната.

Чанъъ 8 ще изпрати първите тайконавти на Китай на Луната. Това ще бъде първата стъпка в опита на Китай да се утвърди като водеща лунна сила – привличайки Русия и други страни на своя страна. И за разлика от американците, които стигнаха първи до Луната, Пекин възнамерява да остане там за дълго време.

Оборудването за създаване на автоматизирана база на Луната ще бъде прехвърлено от пет свръхтежки ракети, чието изстрелване е планирано за 2030-35 г.

Какви роботи ще изпрати Китай?

В допълнение към другите технологии, се смята, че Китай планира да използва роботизиран каменоделец за строителството.

Този автономен робот, дело на Университета за наука и технологии Хуаджун, е проектиран да строи лунни структури, използвайки тухли, направени от реголит, лунната почва. Роботът ще действа като зидар и ще полага тухли. Използвайки 3D печат и лазерна обработка на лунния реголит, машината ще изгради самата основа. Роботът зидар ще работи автономно.

Според графика на MNLS, изготвен от Пекин и Москва, между 2030 и 2036 г. ще бъде разположен флотилия от роувъри и „умни“ скачащи роботи, за да изследват повърхността и да поддържат строителството. Роувърите ще извършват наблюдения, ще събират проби и ще транспортират материали. Те също така ще подготвят строителната площадка – например чрез изравняване на терена или доставяне на реголит.

Скачащите роботи са проектирани да осигуряват висока мобилност в среда с ниска гравитация на Луната. Тези системи ще се движат по неравен терен и ще осигуряват достъп до труднодостъпни райони, включително за проучване и оценка на терена за пригодност за изграждане или разполагане на усъвършенствани сензори. Роувърите и скачащите роботи ще помогнат за определяне на местоположението на база на южния полюс на Луната и ще тестват технологии за безопасно кацане.

Друг важен елемент на MNLS са роботите за пробиване на тунели. Те са предназначени за изкопаване и обработка на реголит за строителни цели. Лунните ровери ще изграждат подземни конструкции и ще почистват материал за основи на повърхността.

Те вероятно ще могат да добиват ресурси, като например воден лед или минерали, което е основният фокус на MNLS. Тунелите ще бъдат от решаващо значение за защитата на постоянно обитаваната база от радиация и микрометеорити, а също така ще осигурят достъп до дълбините на Луната.

Руски и китайски инженери също така възнамеряват да използват роботизирани системи за автономната доставка, монтаж и експлоатация на ядрен реактор, който ще захранва Международната научна лунна станция.

Роботи ще транспортират компонентите на реактора и ще го сглобяват директно на лунната повърхност. Предложеният от Русия „космически влекач“ - товарен кораб с ядрен двигател, вероятно ще помогне. Тези системи са проектирани да работят автономно без човешка намеса поради рисковете от работа с ядрени материали.

Как ще бъдат разпределени отговорностите в китайско-руската лунна мисия?

Китай и Русия планират да си поделят работното натоварване. Китай ще изпрати своите мисии „Чанъе-6“, „Чанъе-7“ и „Чанъе-8“, за да тестват строителни технологии и да събират данни за южния полюс на Луната. Освен това, като втората по големина икономика в света по БВП, Китай ще осигури по-голямата част от финансовата подкрепа за този амбициозен проект.

Междувременно руснаците ще предоставят своето ядрено ноу-хау (особено за реактора), използвайки богатия си опит в космическата ядрена енергетика. Москва също така възнамерява да допринесе за проекта MNLS чрез разузнавателните и снабдителни мисии „Луна-26“ и „Луна-28“.

Разбира се, тези планове не са без своите предизвикателства. Някои от тези предложения се разработват от десетилетие или повече. На всеки няколко години както руснаците, така и китайците обявяват нова връзка в MNLS, всяка от които изглежда изключително неправдоподобна. Но плановете им не бива да се подценяват, предвид геополитическите последици от успеха. Но многото движещи се части на този международен механизъм и фактът, че аерокосмическият бюджет на Кремъл се изчерпва от по-належащи нужди на Земята, карат човек да се запита какъв ще бъде в крайна сметка приносът на Москва към тази наистина титанична задача.

НАСА се нуждае от собствени планове за Луната

Основният извод, който се очертава, е, че светът е разделен. Съперничеството между великите сили – САЩ, Китай и Русия – само ще се засили през следващото десетилетие. Високите технологии и космическите изследвания ще играят ключова роля в това ново триполярно съревнование.

Така че американските стратези не бива да отписват китайско-руската кандидатура за постоянно присъствие на Луната само заради огромната сложност на проекта. Ако има съюз, който може да постигне такива високи геополитически цели, това е Китай, с руска подкрепа.

Ако американците решат да игнорират предизвикателствата на новата космическа надпревара, ще трябва да обвиняват само себе си.

Брандън Уайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest, старши сътрудник в Центъра за национален интерес и сътрудник на Popular Mechanics. Той редовно консултира по геополитически въпроси различни правителствени агенции и частни организации. Негови статии са публикувани в множество издания, включително The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и много други. Той е автор на няколко книги.