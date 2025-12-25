Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК) предупреждава за неблагоприятни условия за туризъм в планините. Облачността е плътна, а температурите се задържат около 0 градуса.

В Пирин видимостта е намалена, като снеговалежът е по-обилен. В по-ниските части на планината се редуват сняг и дъжд. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, който допълнително затруднява придвижването.

За последното денонощие не са регистрирани инциденти в планините.

Според прогнозата на НИМХ, минималните температури днес ще бъдат между -1° и 4°, а през деня се очаква застудяване – от -4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. В София температурите ще се движат между 0° и 2°.

Поради обявените жълт и оранжев кодове за опасно време, туристите и хората, планиращи дейности на открито, трябва да бъдат внимателни заради възможни заледявания. При оранжев код е възможно да има смущения в наземния, релсовия и въздушния транспорт.