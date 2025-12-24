Рождественски пожелания от Негово Светейшество Даниил Патриарх Български и митрополит Софийски, специално за читателите на „Труд news”:

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!

(Лук. 2:14)

Христос се роди!

Неизразимо е Божието снизхождение и човеколюбие!

Бог дойде и ни намери – нас, изгубилите се в бездната на неверието, отчаянието, немощта, враждата, гибелта! Бог стана човек и изцери човека. Той ни показа кои сме – Христови люде, Божии чеда, небесени човеци. Той ни показа единствения път към Себе Си – пътя на смирената, искрена и жертвоготовна любов: „Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго“ (Йоан 13: 34). Нямаме друг път за спасение, освен с Неговата помощ и заради Него истински да се обикнем! Христе, Боже наш, слава на Тебе!

Нека Господ да благослови Новата 2026 година от Раждането Му по плът със Своята благост, да даде помирение на враждуващите, изцеление на страдащите, добра воля между човеците! По примера и молитвите на светиите, които празнуваме във всеки един ден на годината, Господ да пази нашия ум и сърце насочени към Него, за да имаме Неговото благословение във всичките ни дела! Да бъдем носители, свидетели и разпространители на Христовия мир!

За много и благословени години!