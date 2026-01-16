Васил Терзиев отново ще внесе в Столичния общински съвет доклада с искане за независим анализ на „Топлофикация София“

Кметът на София Васил Терзиев съобщи с публикация във Фейсбук, че отново ще внесе в Столичния общински съвет (СОС) доклада с искане за независим анализ на „Топлофикация София“. В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация“. В голяма част от „Люлин“, в “Младост”, в центъра, в „Слатина“, „Изток“ и „Яворов“ стотици домове са без сигурно отопление и топла вода посред зима, допълва столичният кмет.

По думите му случващото се е резултат от години отлагане, временни решения и липса на посока. Инфраструктурата се влошава, авариите зачестяват, а задлъжняването расте – днес дългът вече е над 1 милиард евро, пише Васил Терзиев.

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“. Надявам се този път това да се превърне в решения, допълва Терзиев.

Затова внасям отново доклада, който беше отложен през декември. Той е първата необходима стъпка – независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ, който да даде ясна картина за състоянието на дружеството, нужните инвестиции и реалните възможности пред нас, съобщава кметът на София.

Целта е проста: да започне оздравителен процес и професионално управление на „Топлофикация“, без да създаваме нови енергийно бедни хора.

Надявам се този път докладът да мине през комисиите, да стигне до зала и да получи подкрепа с реални гласове – защото всяко ново отлагане означава още аварии и още несигурност за хората, пише още Васил Терзиев.