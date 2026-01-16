Обявиха частично бедствено положение в Асеновград

Кметът на община Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение в града заради авария на магистралния водопровод, която наруши водоснабдяването, съобщава БНР.

Според Грудев, спукването на водопровода е причинило пет отделни аварии. Той посочи, че обявяването на частично бедствено положение позволява бързо предприемане на мерки за подмяна на водопровода и преместването му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Пловдив.

Планирано е да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, осигурени от ВиК, като общината ще извърши изкопните дейности. Работата по подмяната започва на 16 януари.

Кметът уточни, че върху водопровода е построена къща и ще сезира прокуратурата, за да се установи кой е допуснал строежа.

Жителите на Асеновград настояват за бързи действия и разрешаване на проблема в най-кратки срокове.