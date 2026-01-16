Готов е проектът за авариен ремонт на мостика в Ахтопол. Освен това, цялата крайбрежна алея край него, която се наводнява през зимата, ще бъде отводнена, а близката лодкостоянка - модернизирана.

Кметът на община Царево Марин Киров, заедно с кмета на Ахтопол - Станислав Димитров, обходиха крайбрежната алея и коментираха, че основният ремонт на атрактивната за туристите крайбрежна алея, ще започне скоро.

Предстои съгласуване на проекта и получаване на разрешение за строеж.

Брегозащитното съоръжение на плажа в Ахтопол вече е в напреднал етап на изграждане, ще бъдат осигурени осветление и пейки за отдих.

Така през новия летен сезон, Ахтопол ще има готовност да посрещне още повече гости, а рибарите, които се славят като едни от най - добрите в залива, ще имат по - добри условия за риболов.