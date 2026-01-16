Втора варненска болница възропта срещу лимитите на здравната каса

От МБАЛ Варна подкрепиха протеста на колегите си от МБАЛ „Св. Анна“

Втора варненска болница възропта срещу лимитите на НЗОК и отказа на касата да заплаща извършена над тях дейност. Медиците и служителите на МБАЛ Варна ЕООД, позната във Варна като Транспортна болница, обявиха, че подкрепят протестните действия на колегите си от спешната МБАЛ „Св. Анна“, които преди ден се обявиха против порочната система за лимитиране на работещи здравни структури.

„Тя създава усещане за умишленото им финансово дестабилизиране“, написаха в позиция от МБАЛ Варна. От болницата уточниха, че са пряко потърпевши от тази политика. Лечебното заведение има договор с касата от 14 февруари 2025 г., по силата на който са определени месечни дейности на стойност 30 000 лв. Те са абсолютно несъизмерими с реалните обеми и потребностите на пациентите в региона, тъй като лимитът се изчерпва още на трето число от всеки месец, посочват от МБАЛ Варна. И допълват, че след юли извършените извън сумата от 30 000 лв. дейности не са заплатени и въпреки уверението на РЗОК-Варна, че лимитите ще се актуализират на всеки 3 месеца през септември 2025 г. са получили писмен отказ.

МБАЛ Варна ЕООД не очаква да получи 10-20% увеличение, а изцяло нов месечен лимит, тъй като в момента финансовото й положение е изключително деликатно, се казва в позицията. Само за осигуровки лечебницата дължи на НАП 60 000 лв. всеки месец, отделно са разходите за заплати и към доставчици, а за периода юли-декември 2025 г. извършената и незаплатена от касата дейност е за над 800 000 лв. МБАЛ Варна не получава други публични средства, а приходите от платени услуги стигат само за основни плащания. На този фон болницата очаква акредитация за обучение на специализанти. Ръководството й призова институциите за съдействие, за да бъде определен нов месечен лимит на база извършената през 2025 г. дейност, за да се гарантира финансовата й стабилност.