Скандал с обгазяване: Манол Генов спря завода „Кроношпан“

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов издаде принудителна административна мярка, с която се спира работата на завода за преработка на дървесина на „Кроношпан България“ във Велико Търново.

Официална информация от екоминистерството няма, но кметът на града Даниел Панов потвърди мярката пред БНР. Решението идва след множество сигнали от граждани за обгазяване от производствените мощности на компанията. Панов настоя за нова незабавна проверка на завода.

С полиция, областният управител Юлия Мутафчиева и представители на Регионалната екологична инспекция и Общината се опитаха снощи да връчат заповедта на дружеството, но от компанията отказаха да я приемат, като се позоваха на приключването на работното време и невъзможност за издаване на входящ номер.

Днес властите ще направят нов опит за връчване на документа. В рамките на 24 часа след това „Кроношпан“ трябва да представи план за безопасно спиране на производството.