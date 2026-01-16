МВнР отчете най-ниския процент отказани визи на българи от САЩ

Най-ниският процент на откази за туристически и бизнес визи за САЩ в последните две десетилетия – 5,11%, отчетоха от Министерството на външните работи (МВнР). Това показват публикуваните официални данни на Държавния департамент за американската финансова 2025 година, допълниха от министерството.

Постигнатият процент ясно показва, че България бележи стабилен и видим напредък по изпълнението на този основен критерий за включване на страната ни в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, казаха още от ведомството.

„Постигането на още по-нисък процент откази е уверена стъпка по пътя към реализирането на тази стратегическа цел за страната ни“, коментира министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев. „Изразявам благодарност към българските граждани за отговорното, честно и открито отношение към процеса по кандидатстване през изминалата година. Само с общите усилия на държавата по изпълнението на техническите критерии и на кандидатите за визи, които подхождат подготвени към този процес, можем да постигнем успех“, допълни Георгиев. Първият ни дипломат отдава основно значение за напредъка и на ефективната координация и съвместна работа с американските ни партньори, както и засиленото междуинституционално сътрудничество в областта на сигурността.

МВнР обръща внимание, че при толкова ниски стойности всеки отделен отказ оказва влияние върху общия национален резултат, който не трябва да надвишава изискуемия праг от 3%. Затова е важно всяко заявление за виза да бъде внимателно подготвено, коректно подадено и честно представено пред консулските служби на САЩ, уточниха от външното ведомство.