"Алфред" удря мощно Австралия, МВнР издаде предупреждение заради циклона (ВИДЕО)

Циклонът "Алфред" се очаква да донесе разрушителни ветрове и проливен дъжд на централното източно крайбрежие на Австралия, когато достигне сушата като буря от категория 2 по-късно тази седмица. Това е първият циклон, който ударя региона след циклона "Зои" през 1974 г. Тропическите бури не са рядкост в Австралия, но обикновено достигат сушата по-на север.

Милиони жители по източното крайбрежие на Австралия се подготвят за пристигането на много бавно движеща се буря, най-силният тропически циклон, който заплашва региона от повече от 50 години.

Очаква се тропическият циклон Алфред да достигне сушата късно в петък или рано в събота със силата на атлантически ураган от категория 1 или 2, докато се завърта на запад към град Бризбейн, където живеят 2,5 милиона души, както и крайбрежните предградия от двете страни.

Алфред заплашва регион, който обикновено не не е заплашен от циклони- същите се образуват много по на север над по-топлите води в тропиците. Забавянето на пристигането на бурята даде повече време на служителите да издадат предупреждения към разтревожените жители, живеещи в имоти, които преди това не са били изпитвани от циклонични ветрове, както и на властите да вземат мерки и изградят своеобразни предпазни съобръжения.

Предупреждението на Ситуационния център на Министерството на външните работи

Австралийските синоптични служби съобщават, че очакват тропическият циклон „Алфред“ да се разрази в района на Куинсланд и северната част на Нов Южен Уелс в късните часове на 7 или на 08.03.2025г. Прогнозите са за буря на сушата от втора категория. В засегнатите райони са затворени всички училища, обществен транспорт и предприятия.

МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи в районите на Куинсланд и северната част на Нов Южен Уелс, стриктно да спазват указанията на местните власти.

При необходимост от съдействие българските граждани в Австралийския съюз могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в гр. Канбера на следните номера: тел.: +612 62869700, +61405897664, както и на телефонен номер за спешни случаи в извънработно време: + 614 20744 840. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството: [email protected] .

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: [email protected] .

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.

