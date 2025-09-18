Апоел (Тел Авив) праща Борислав Младенов във Виена

Участникът в Евролигата Апоел Тел Авив обяви, че българският баскетболист Борислав Младенов ще бъде преотстъпен за предстоящия сезон.

"Младенов ще играе в отбора на Виена (Австрия), който ще се състезава в Адриатическата лига. Успех", добавиха от израелския клуб в социалните мрежи по повод бъдещето на българина.

25-годишният гард, който е син на легендата на българския баскетбол Георги Младенов, подписа договор с Апоел Тел Авив в края на август. Контрактът му е валиден до края на сезон 2027/2028.

Борислав Младенов записа участие в две контроли на Апоел - срещу Балкан и Рилски спортист в "Арена 8888" в София. Националът реализира 8 точки и 4 борби в първата и 7 точки във втората проверка.

Така България остава само с двама представители в Евролигата - Александър Везенков с гръцкия Олимпиакос и натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър със сръбския Цървена звезда

Съставът на Виена ще изиграе първия си мач в Адриатическата лига на 3 октомври.