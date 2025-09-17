България е заплашена от това да бъде без флаг на Олимпийските игри

България може да остане без своя флаг на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. За това предупреди избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Причина за тази крайна мярка от страна на Международния олимпийски комитет са продължаващите проблеми в БОК относно управлението му.

“От 17-и май има писмо то МОК, което казва, че признава новото ръководство. Имаше изписани условия. Които трябваше да бъдат изпълнени от старото ръководство. За съжаление, те не изпълняват условията и от това писмо и от следващото. Обсъждахме на днешното заседание и следим с огромно безпокойствие това, което се случва. Отправените апели към Стефка Костадинова нямат резултат. Това може да доведе до нови санкции. Загрижени сме за репутацията на БОК. Обръщаме се още веднъж към г-жа Костадинова да изпълни условията на МОК. Тя все още е на сайта на БОК. Тя вече няма право да използва олимпийските символи. Само заради тези заобикаляния на условията, можем да имаме нови санкции. По време на срещата ни с президента на ЕОК разбрахме, че една от големите санкции е на следващите зимни олимпийски игри да се състезаваме без флаг. Представяте ли си какъв срам ще е това?”, заяви Весела Лачева и поиска достъпът на Стефка Костадинова до уебсайта и социалните мрежи да бъде ограничен.