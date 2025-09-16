Магамаев с три победи и малък финал на световното по борба в Загреб

Ахмед Магамаев стана единственият ни представит в свободния стил, който стигна до среща за медал на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия). Националът в категория до 97 кг тази вечер ще излезе в схватка за бронза с олимпийски шампион Ахмед Тажудинов, който се бори за Бруней, след като надви двама съперници в репешажите – Ганкуяг Ганбатар (Монголия) с 5:3, както и Вики Вики (Индия), когото тушира за 44 секунди. Преди това Магамаев стартира с успех със 7:3 над Раду Лефтер (Молдова), но във втората среща отстъпи с 3:6 на иранеца Амирали Азарпира, който впоследствие стигна до финала.

Първата ни участничка при жените Ванеса Георгиева започна участието си при 76-килограмовите с победа с 5:2 над рускинята Кристина Шумова, но във втората среща бе туширана от Кайли Уелкър (САЩ). Утре на тепиха излизат Биляна Дудова (62 кг) и Юлияна Янева (68 кг).