Габриела Петрова остана на 14 см от финал в тройния скок на световното

Габриела Петрова не успя да преодолее квалификациите на троен скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Петрова завърши на 14-о място в пресявките с 13.86 метра, колкото постигна и 13-ата Довиле Килти (Литва).

Само четири състезателки преодоляха квалификационната норма от 14.35 метра, а най-добър резултат постигна световната шампионка в зала от Нанцзин 2025 Леянис Перес Ернандес (Куба) с 14.66 метра. Олимпийската шампионка, световна рекордьорка и защитаваща титлата си Юлимар Рохас (Венецуела) беше втора с 14.49 метра.

С последен 12-и резултат от 14.00 метра във финала влезе туркинята Тогба Данъшмаз.

"В момента съм много съм ядосана и разочарована от себе си, че не знам какво да кажа, абсолютно мои грешки - заяви опитната атлетка. - Искам да се извиня на треньора ми, на целия ми екип, с който работихме и който направи всичко възможно да стигна до това първенство и да съм готова да вляза в този финал. Но такива новобрански грешки да допусна...Наистина все съм била бясна, но този път съм наистина ядосана на себе си, защото вината си е изцяло моя. Тръгнах първия опит с минимален фаул от около 3 сантиметра. Коригирахме позицията, но аз вместо да направя същото бягане, аз провалих бягането, стъпих много преди дъската на втория опит, а третия вече трябваше да го рискувам, но то стана едно рискуване...Съжалявам много. Не исках по този начин да ми завърши сезона, защото наистина ми беше много хубав и си го представях с един финал на Световно първенство, с който да приключим годината. Сега следва почивка, да поразтоварим главата най-вече и след това ще го мислим".