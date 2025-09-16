Цолов все пак ще кара във Формула 2

Младата българска звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 от сезон 2026, което беше обявено на страницата на актуалния му тим Кампос Рейсинг.

След като си осигури второто място във Формула 3 на ФИA за тази година, перспективният състезател от Red Bull Junior Team ще продължи партньорството си с Кампос Рейсинг и се мести в състава за Формула 2 през следващия сезон.

Кампос Рейсинг с удоволствие обявява, че Никола Цолов ще се състезава за отбора от Алзира в шампионата на ФИA Формула 2 през 2026 г. Младият български талант прави още една значителна крачка напред в кариерата си, след като зае второ място в наскоро приключилия сезон на ФИА Формула 3 през 2025 г. Известен като "Българският лъв“, Цолов ще продължи да представлява младежкия отбор на Red Bull с болид от Формула 2 на Кампос Рейсинг, обявиха от отбора.

"Изключително съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си и да премина отново във Формула 2 на ФИА с Кампос Рейсинг. Заедно работихме много усилено и постигнахме успех както във Формула 4 Испания, така и във Формула 3 на FIA, което ми дава голяма увереност за следващия сезон. Това е още една стъпка по-близо до мечтата ми и ще се старая повече от всякога, за да постигна силни резултати“, казва Цолов пред официалния сайт на тима.

Роден в София на 21 декември 2006-а година, Цолов регистрира срещу името си впечатляващ рекорд както в националния, така и в международния картинг, преди да премине към едноместните автомобили с Кампос Рейсинг през 2022 г. Тогава той стана абсолютен шампион през въпросния сезон в F4 Spain, когато спечели титлата с тринадесет победи и още пет подиума само от 21 старта.

Цолов и Кампос Рейсинг се събраха отново преди кампанията на ФИА Формула 3 през 2025 г., този път вече като член на Red Bull Junior Team. Партньорството веднага даде плодове: две победи, още четири стъпвания на подиума и постоянни резултати в печеленето на точки, които в крайна сметка му донесоха второто място в класирането. Усилията му изиграха и ключова роля за осигуряването на първата в историята на отбора шампионска титла във Формула 3.

С наближаването на края на настоящия сезон в първите дни на декември, ФИА Формула 2 избра пистата Яс Марина в Абу Даби (ОАЕ) за домакин на тридневни отборни тестове от 10 до 12 декември, което предоставя перфектната възможност да се започнат полагането на основите за 2026 г.

"Изключително горди сме да продължим да работим с Никола още една година. Той е един от нас, след като направи първите си стъпки в едноместните болиди с Кампос Рейсинг. През двата сезона, в които се състезава с нас, той беше шампион и подгласник, което са ясни доказателства за неговия изключителен талант. Болид от Формула 2 е, разбира се, друго ниво, но въпреки младостта си той вече има богат опит в този спорт, показва голяма зрялост и сме уверени, че ще остави своя отпечатък и във Формула 2 на ФИА“, коментира пред официалната страница на отбора директорът Адриан Кампос.