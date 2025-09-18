И Бразилия отпадна от волейболния мондиал

Чехия победи с 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) Китай в група "Н" на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините. Чехите се класират за осминафиналите, заемайки второто място в крайното класиране с 6 точки. Бронзовият медалист от Мондиал 2022 Бразилия отпадна от турнира, завършвайки на трета позиция в група "Н" също с 6 точки.

Патрик Индра реализира 29 точки за чешкия отбор срещу Китай, който отпадна от Световния шампионат.

По-рано днес Бразилия загуби с 0:3 срещу лидера в подреждането Сърбия.

На осминафиналите на 23 септември Чехия ще играе срещу Тунис, докато сърбите се изправят срещу Иран.