Археолози откриха костни фрагменти от най-старото известно човешко лице в Западна Европа

Костни фрагменти, открити в древна пещера в Испания, принадлежат на най-старото известно човешко лице в Западна Европа, твърдят изследователи, цитирани от The Guardian.

Вкаменените останки представляват лявата буза и горната челюст на възрастен представител на изчезнал човешки вид, живял и умрял на Иберийския полуостров преди 1,1-1,4 млн. години.

Откритието предполага, че поне две форми на ранен човек са обитавали региона в началото на плейстоцена, когато пещерата се е намирала във влажна гора, богата на дива природа и пресичана от реки и потоци.

Proud to be part of this team and this paper in @Nature. The face of the first hominine in Western Europe. A remarkable finding directly associated with quartz and flint artifacts. @iphes @CENIEH Uniovi.@CISPAC_gal pic.twitter.com/khCBDWtqzB