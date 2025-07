Атака с дрон отмени парада за Деня на ВМС в Санкт Петербург, където присъства и Путин

Напрежението между Русия и Украйна достигна ново ниво, когато няколко украински дрона бяха свалени от руски системи за противовъздушна отбрана над района на Санкт Петербург, насред честването на Деня на руския флот, където дори Владимир Путин присъстваше, според съобщава Newsweek, позовавайки се на Reuters.

Ukrainian drones targeted St. Petersburg on Sunday, Russian authorities said, forcing the airport to close for five hours as Vladimir Putin (probably a copy) marked Russia's Navy Day in the city, despite the earlier cancellation of its naval parade due to security concerns. pic.twitter.com/UTyFYEMV7q