Бала: Всеки футболист мечтае за такива мачове

Бразилският нападател на „Левски“ Евертон Бала говори на официалната пресконференция преди първия плейоф в „Лига на конференциите“ срещу „АЗ Алкмаар“ утре вечер. Той сподели, че за всеки играч е мечта да играе точно в такъв тип двубои.

„Определено се чувствам добре на всички позиции в атака. Така или иначе навсякъде ще се опитвам да давам най-доброто за отбора, независимо дали съм дясно, ляво крило или нападател. Моята коронна позиция е ляво крило. Смятам обаче, че съм адаптивен към треньорските решения и мога да играя на всички позиции в атака“, започна бразилският нападател.

„Със сигурност всеки чака точно такъв тип мачове като този с „АЗ“. В началото на годината в едно интервю споменах, че съм тук с такова желание – да завоювам доста отличия с „Левски“. Този мач ми дава възможност да постигна нещо голямо. Смятам, че всички сме готови за този голям мач утре“, продължи бразилският футболист.