Канадци искат Берое

Живко Тодоров, кметът на Враца, потвърди появилата се информация в медиите за канадски фонд, който желае да придобие Берое.

"Искаха среща с мен. Аз не успях да бъда на нея, защото бях ангажиран с други дейности, но заместник-кметът Радостин Танев бе на тази среща с въпросния канадски фонд. Те са предложили своята визия, но ние им отвърнахме, че отборът има собственик и не е общински", сподели Тодоров по време на пресконференция на ръководството на Община Стара Загора.

"Общинска е само базата. Те са казали, че ще търсят собственика на Берое, за да проведат разговор. Интересуваха се дали при евентуално придобиване на собствеността ще имат нашата подкрепа. Както към този фонд, така и към всеки, който иска да вземе Берое с ясно финансиране и добри намерения - ние като администрация ще бъдем отворени. Това е реалната информация - търсиха ни, но не можем да отговаряме за акции и прехвърляне на собствеността", допълни градоначалникът