9 мача без победа за Берое

Девет мача поред Берое не може да спечели в Първа лига. Латиноамериканският тим от Стара Загора поведе, но загуби с 1:2 у дома срещу Черно море. Последният успех на Берое датира от 29 септември и 1:0 над новака Добруджа.

Черно море зарадва феновете си, след като три мача поред тимът на Илиан Илиев не можеше да спечели.

Соня откри резултата за Берое в добавеното време на първото полувреме. Георги Лазаров успя да изравни веднага след почивката. В края на мача Черно море нанесе удар след 90-ата минута. Густаво де Франса заби победния гол за „моряците“, които са четвърти в класирането. Заради по-слабите резултати напоследък отборът от Варна поизостана в битката за зоната на евротурнирите.