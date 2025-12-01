Веласкес възхитен от Наско Сираков

Хулио Веласкес е възхитен от работата си с Наско Сираков. Треньорът говори пред испанския журналист Хосе Давид Лопес, но не е ясно дали е преди или след победата със 7:0 над Септември.

„От ранна възраст исках да стана треньор и работя много, за да се развивам в този занаят – каза Веласкес. - Имал съм шанс да водя отбори от елитни първенства. От миналия сезон съм в Левски и съм много благодарен за всичко. В 80-90 процента от отборите, в които съм бил, целта е била да не изпаднем. Така е било в началото на сезона или се е случвало в неговия ход. През януари приехме предложението на Левски като интересен проект. Отборът беше на четвърто или пето място с голямо изоставане от Лудогорец. Още в първия мач ги победихме, после станахме вицешампиони. Това не се беше случвало в Левски от девет години и е повод за радост. Това е клубът с най-много трофеи след ЦСКА, но има най-много фенове. Истинска лудост е. Засега сме много доволни от представянето, но има много мачове. Оптимисти сме за представянето ни. Президентът и собственик Наско Сираков е страхотна личност. Възхитен съм от него, защото е много честен и откровен.“