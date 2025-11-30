Варна в паника заради ЦСКА и Левски

Рядко срещана ситуация във футбола ни изправи на крак Варна. В морската столица през уикенда се събират ЦСКА и Левски. В събота „червените“ гостуват на Черно море, а на следващия ден „сините“ ще се изправят срещу Спартак. Традиционно подобни пътувания, особено на запалянковци от София, са от типа „футболни екскурзии“. Това обаче може да доведе до сериозно напрежение в града-домакин на мачовете.

ЦСКА включи на седма скорост след 7-а поредна победа – 4:0 над Спартак във Варна. И така започна да мъсти за загубените точки срещу съперници от лятото. Първо на Ботев (Пд) с 2:1, а сега и на „соколите“. В следващите мачове ЦСКА е изправен пред подобни ситуации. Първо в сряда приема Локомотив (Пд), който нанесе първа загуба на „червените“ - 0:1. А Черно море стигна до 0:0 в София. Ако спечелят тези двубои „червените“ ще наредят 10 поредни победи, които почти сигурно ще ги наредят поне на трето място в класирането преди Коледа – нещо немислимо при ръководството на Душан Керкез, който беше сменен от Христо Янев. Бившият национал и халф на ЦСКА все още не е загубил мач. А освен седемте победи има и две равенства.

„Трябва да работим три пъти по-здраво, за да запазим енергията в отбора – каза Янев. - Не сме забравили началото на сезона. Аз работя така, все едно ми е последен ден в ЦСКА. Предстои ни много, за да стигнем отборите, които са пред нас. Всички искат да виждат толкова силен ЦСКА. Оставаме здраво стъпили на земята.“