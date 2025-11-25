ФИФА наказа несъществуващ клуб

Световната централа ФИФА изпадна в неловка ситуация. Несъществуващият Крумовград е наказан да не може да привлича нови футболист за три трансферни прозореца. Санкцията е абсурдна предвид, че клубът преустанови участието си във всякакви първенства след изпадането от елита през май. Единственото, останало от Крумовград, е официалният сайт. Там обаче няма информация нито за следващи мачове, нито за бъдещи, нито за минали мачове. Всички полета са празни, а смисълът на наказанието от ФИФА става нищожен.

На абсолютно аматьорско ниво Крумовград се състезава в областната група Кърджали/Смолян и заема четвърто място със седем точки, но и три мача по-малко от лидера Вихър (Златоград). Много вероятно е обаче това да няма нищо общо с професионалния клуб, който прекрати съществуването си.

Големият проблем за футбола ни обаче не е Крумовград, а фактът, че ФИФА е наложила общо 12 санкции за клубовете ни в последния месец.