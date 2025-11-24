Левски призна за интерес към акциите

На 19 ноември Наско Сираков е изпратил отговор до компанията „Спорт Републик“, която се интересува от контролния дял акции на Левски. Легендата и собственик на клуба е готов на официални преговори, които да бъдат „структурни, прозрачни и професионални“. На първата работна среща трябва да се очертае рамката на разговорите, очакванията на страните и следващите стъпки.

Хулио Веласкес, треньорът на Левски. показа класа след победата с 5:1 над Монтана като гост, която дойде след поражението във вечното дерби срещу ЦСКА с 0:1. Левски изигра един от най-слабите си двубои именно срещу „червените“.

„Още преди мача казах, че не търся извинения, а решения – обясни Веласкес. - Решението е в отношението от страна на футболистите. Благодарение на това имаме толкова голямо разнообразие в състава. Искам да отлича всички за себераздаването. Моята цел е футболистите да свикват с всички позиции, а да не се ограничават само с една. Мачовете изискват адаптивност, но винаги се съобразявам с профила на играча. Не изисквам нещо на всяка цена.“

Веласкес отказва да гледа класирането, в което Левски е далеч пред конкуренцията – осем точки пред ЦСКА 1948 и десет пред Локомотив (Пд). Испанецът отсече, че го интересува единствено следващия мач срещу Септември.

Загубата с 1:5 пък разклати сериозно стола на треньора Анатоли Нанков. Бившият национал и капитан на ЦСКА е втори наставник в Монтана за сезона. Новакът в Първа лига не е печелил в първенството от осем двубоя и е предпоследен в класирането. Монтана има само три успеха в елита.