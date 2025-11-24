Берое уволни треньора

Берое изгони треньора Алехандро Сагерас. Нервите на ръководството не издържаха, след като „заралии“ завършиха само 0:0 у дома срещу новака Спартак. От седем мача Берое няма победа, а в тази негативна серия е и отпадането за купата на България срещу аматьорския Витоша (Бистрица) след изпълнение на дузпи.

От клуба още не са обявили кой ще води тима в следващия двубой срещу ЦСКА 1848. Възможно е това да бъде помощникът Пламен Липенски, който не за първи път би влязъл в подобна функция. Вероятно обаче Берое отново ще търси треньор от латиноамериканска държава, каквито са и почти всички футболисти в отбора.

В момента тимът е на 13-о място в класирането с мач по-малко, но той е срещу шампиона Лудогорец.