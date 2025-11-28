Сърбин от Разград е №1 в Лига Европа

Петър Станич, сръбският халф на Лудогорец, е голмайстор сред всички отбори в груповата фаза на Лига Европа. Дошлият през лятото футболист направи хеттрик за голямата победа с 3:2 над Селта (2 от попаденията бяха от дузпа). Така Станич вече има пет гола, след като се разписа също срещу Малмьо и Йънг Бойс. От разградския тим единствено Клаудио Кешеру и Елвис Ману бяха вкарвали по три пъти в един мач от евротурнирите.

Въпреки успеха и шестте си точки Лудогорец още не е на място, което ще му даде шанс за класиране в плейофите за осминафинал през 2026 година. Надежди на Разград дава фактът, че два от следващите съперници още не побеждавали в групата – Рейнджърс и Ница. Мачовете срещу тях са през януари. Най-ключов се оказва двубоят срещу ПАОК у дома. За гърците играе Кирил Десподов, бивш ас на Лудогорец. Нападателят влезе само за десет минути при домакинското 1:1 срещу норвежкия Бран.

В същия турнир Георги Кабаков свири скандалния мач Астън Вила – Йънг Бойс (2:1). При втория гол на Дониел Мален се намеси ВАР с Драгомир Драганов и отсъди в полза на англичаните. Това разгневи агитката на „младите момчета“, като полетяла към терена бутилка разби главата на голмайстора. За разлика от пловдивското дерби наскоро у нас двубоят се доигра, а няколко швейцарски ултраси бяха арестувани.

Националният вратар Димитър Митов пази за Абърдийн при разочароващото домакинско 1:1 срещу арменския Ноа в Лигата на конференциите.