Ивелин Попов приключва с футбола

Ивелин Попов ще „окачи обувките на пирона“ след края на сезона. Трикратният футболист №1 на България играе в Арда, но през лятото ще се насочи към ново амплоа.

„Карам треньорски курсове и бих искал да се пробвам като спортен директор – каза Попов пред руския сайт „РБ Спорт“. - Бих бил много щастлив, ако получа предложения от Русия. Познавам средата и морала на феновете.“

Част от кариерата на Попов мина през Спартак (Москва), Кубан, Ростов, Рубин и Сочи. В България нападателят направи име в Литекс, а в края на кариерата си в Левски и Ботев (Пд). В последния кръг преди паузата за националните отбори Попов вкара първия си гол за Арда при победата с 3:2 над Лудогорец.