Стойко Сакалиев: Зад гърба на Порточанов преговарях със Стойчо Младенов

Ексцентричният футболист от близкото минало Стойко Сакалиев разкри за тайни преговори, които е провел със Стойчо Младенов, за да премине от Нефтохимик в ЦСКА. Любимецът на „червените“ фенове гостува в подкаста Код Спорт, където за първи път сподели някои от най-любопитните случки от своята кариера.

Бившият нападател разказа как е бил посрещнат от Васил Божков при пристигането си на стадион „Българска армия“ и призна за скандалния гол и играта си с ръка в двубоя с Марек (Дупница), когато е за първи път в България е използвано подобие на системата ВАР.

А как Сакалиев е скрил колата на Ибрахима Гай, колко милиона е искал Христо Порточанов за него в Нефтохимик, защо са го канили да участва в поп фолк клип и защо вече не работи в ЦСКА – гледайте в целия епизод.