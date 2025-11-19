Гонзо обеща годината на промяната

България победи! Чувство на малка гордост след толкова много разочарования. Георги Иванов, президентът на БФС, най-накрая не трябваше да се обяснява защо сме слаби, а посочи на къде трябва да тръгне футболът ни. Успехът с 2:1 над Грузия в световна квалификация без значение за класиране на Мондиал 2026 вдъхна малко национална гордост.

„Нямаме класата да се борим със съперници като Испания и Турция, но с работа и стратегия ще се опитваме да бъдем равностойни – каза Гонзо. - Футболът ни има бъдеще; С правителството ще направим стратегия. Планували сме неща, които не могат да станат веднага. 2026 година ще бъде много сериозна. Казвам го предвид разговорите ми с правителството. В продължение на 20 години футболът ни беше оставен на самотек. Той е почти на аматьорско ниво, а държавата не помага по никакъв начин. Само с усилията на БФС е трудно да се подобрим. Целта не е да сме на нивото на Грузия, а да гоним Испания и Турция. Победата ни е важна заради целия негативизъм, който се изля. На дъното сме, но с воля съм сигурен, че ще направим така, че българите да се гордеят.“

Иванов не уточни с кои представители на правителството е разговарял и какви са конкретните планове. Най-големият проблем на футбола ни е инфраструктурата. Преди повече от 10 години държавата помогна пловдивските Ботев и Локомотив да започнат строеж на нови стадиони, но той се забави изключително много. Единствено ЦСКА, но само със собствени средства, прави тотална реконструкция на „Българска армия“, който трябва да заключи до половин година.

Александър Димитров, националният селекционер, за първи път се зарадва на победа. „Целта е да създадем ядро – каза треньорът. - Победата е най-хубавото нещо. Поех отбора, защото имам доверие във футболистите.“

България изживя ден, който наистина може да даде най-малкото надежда за бъдещето. По-рано националите под 19 години победиха Фарьорските острови с 3:0 и само тотален малшанс ни спря за класиране във финалния квалификационен кръг за европейско – имахме два картона повече от Унгария при абсолютно равни други показатели. След това отборът ни под 21 години изигра силен мач срещу Шотландия в Мъдъруел и загуби с 0:1 след много спорна дузпа. Селекцията на Тодор Янчев имаше значително повече положения за гол, но и на Острова шансът не беше с нас. Българските младежи още са в играта, след като им предстоят доста домакинства догодина в групата.