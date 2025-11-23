ЦСКА заприлича на ЦСКА

ЦСКА отново прилича на ЦСКА! След две години и половина страдание за феновете, които не можеха да си обяснят какво се случва с отбора им, сега най-успешният клуб на България поне на този етап си върна ДНК-то. Победата над Ботев (Пд) с 2:1 беше най-вече на характер. „Червените“ не изиграха най-силния си мач, но от 6-ата минута, когато допуснаха гол, демонстрираха, че искат на всяка цена да спечелят за шести път поред.

„Будни сме, живи сме и сме гладни за битка – възкликна в социалните мрежи легендарният вратар Георги Велинов. - Звярът не просто се е събудил – той се е върнал по-силен. Никой не може да спре „червената“ армия, когато е на поход.“

В последните два сезона ЦСКА не е имал толкова дълга победна серия. И в момента започна да си отмъщава на тези, които го „раниха“ през лятото. Следващата седмица ЦСКА гостува на Спартак във Варна, който направи 1:1 в София – подобно на Ботев в първия мач.

Грандът вгорчи и завръщането на Димитър Димитров, който в свой стил атакува съдиите. В декларация Ботев обвини главният рефер Геро Писков и ВАР-арбитъра Волен Чинков за неотсъдена дузпа още във втората минута. В неделя Херо пък използва социалните мрежи, за да се извини на феновете на Ботев и че „отборът ги е разочаровал със загуба в последната минута“. „Надявам се да дойдат моментите, в които да зарадваме хората“, написа Димитров.