Хьогмо обеща нов Лудогорец

Пер-Матиас Хьогмо обеща нов вид на Лудогорец в най-близко бъдеще. Норвежкият треньор говори преди домакинството срещу Селта в Лига Европа. Скандинавецът е много впечатлен от атмосферата в клуба, въпреки че отборът е в незапомнена за модерното си съществуване криза.

„Страхотно е да съм на стадиона за първи път – възкликна Хьогмо. - За пети ден съм в Лудогорец, срещнах страхотни футболисти и персонал. Лудогорец притежава различна от Селта култура. Съперникът е много силен. Типичен испански отбор, който работи много добре един на един в атака. Нямам търпение да се изправя с играчите на Селта. Когато играем в Европа, трябва да показваме най-добрите си страни.“

Хьогмо обеща, че Лудогорец ще има нов и познат за феновете вид. Норвежецът дори успя да направи тиймбилдинг с различни групи. Целта му е била да види кой какво може в кратък и дългосрочен период.

„Когато печелиш толкова поредни години и толкова много трофеи, не искаш да излизаш от зоната си на комфорт – продължи Хьогмо. - Клубът е толкова успешен заради всички, които са замесени. Най-важното във футбола е да имаш добра култура на тренировки. Всеки ден идваме на работа, за да правим разликата. Заедно ще се вдигнем.“