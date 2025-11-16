50 надежди за по-добро бъдеще

Националният тим на България записа още една загуба в световните квалификации. Поражението с 0:2 от Турция в Бурса дойде след дузпа, реализирана от Халкан Чалханоглу, както и автогол на Атанас Чернев, негов втори в двата си мач дотук за трикольорите. На внушителния стадион, където преди близо две десетилетия Димитър Иванков стана шампион, сега родните футболисти записаха най-силното си полувреме през 2025 година, но отново напуснаха терена с празни ръце. Нулевият актив на България не би следвало да е някаква голяма новина след злокобния жребий преди година, когато научихме съперниците си – Испания, Турция и набиращата все по-голяма скорост Грузия.

И все пак родният фен иска победи, раздаване и искра, която да запали надеждата, че нещо позитивно все пак може да се случи. Тази надежда я има, ако отправим поглед към едни други квалификации, тези на България U19. В Унгария тимът на Атанас Рибарски игра като равен с равен с домакините за 1:1, а голът на Марто Бойчев придоби сериозна популярност у нас заради образцовата многоходова атака с по едно подаване. Дни по-късно младите „лъвчета“ отстъпиха с 1:2 на Франция, а шансове за класиране в следващата фаза все още има преди финалния двубой с Фарьорски о-ви. Нуждаем се от победа и поражение на Унгария от „петлите“, както и по-добра голова разлика след последния съдийски сигнал. Не само резултатите обаче са искрата, която се търси. Съставът на България U19 впечатлява с таланти не само от родните школи, но и от такива от топ клубове в Европа. В него личат имената на футболисти, собственост на клубове от водещи първенства на Стария континент. Така например вратари са Атанас Кехайлов, който това лято премина от Рома в Каляри. Той се конкурира с Пламен Пенев, пазещ силно за примаверата на Лече. Лошата новина за Рибарски пък бе контузията на титулярът в академията на Вердер и носител на Купата на Германия Стефан Смъркалев, отпаднал за квалификациите в последния момент. Същото може да се каже и за централния защитник на Милан Валери Владимиров. Юношата на Ботев (Пловдив) не е в Унгария заради медицинско становище на „росонерите“. Италианският гранд елегантно „финтира“ БФС, а след това използва бранителя в контрола на първия тим срещу Виртус Ентела (2:3). Владимиров игра 90 минути за Милан под ръководството на Масимилиано Алегри, но можеше спокойно да е на терена за България срещу Франция. Такива случаи е имало и ще има във футбола.

В защита България разполага и с Мартин Димитров, който също се подвизава на Апенините, но с екипа на юношите на Сампдория.

Конкуренцията в тази линия е ожесточена заради наличието на Симеон Цанев от Падерборн. В същата възрастова група е и десният бек Михаил Полендаков, който през лятото бе продаден от Септември на Шефилд Юнайтед за 1.2 млн. лева по неофициални данни. Бранителят игра срещу Унгария, след което се завърна в лагера на младежкия национален отбор до 21 години за важната квалификация с Шотландия в Мъдърлуел.

А в съблекалнята на юношите до 19 години има и изявени шампиони зад граница. Кристиян Ирмиев сензационно спечели титлата на Германия с Кьолн тази пролет. Дефанзивният халф имаше своята роля за триумфа, а финалът се игра пред 24 000 зрители в Леверкузен. През настоящата кампания Ирмиев и „козлите“ са част от младежката Шампионска лига.

Със златен медал може да се похвали и Калоян Божков. Полузащитникът триумфира с Локомотива (Загреб), а сега е част от местния гранд Динамо, с който играе и в турнира Премиер Лийг интернешенъл куп. В него се подвизават някои от най-силните школи на Европа, тези на Байерн, Манчестър Юнайтед, ПСЖ, Челси, Борусия (Дортмунд) и други.

Разполагаме още с Адриан Райчев от Фрозиноне, който вече влиза в графа „младежи“ заради междинната възраст, в която се намира, докато юношата на Левски Стивън Гаоте е собственост на Рен.

Рикардо Николов Фернандес е в академията на Бенфика. Крилото е роден в Гимараеш, но има български корени. Този състав на България разполага с таланти от родните Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Локомотив (Пд) и Лудогорец.

В другите гарнитури на България също не липсват таланти, които вече са направили впечатление в чужбина. Това младият вратар Антони Николов, който това лято подписа професионален договор с португалския гранд Порто. При 17-годишните се подвизава Мартин Пейчев, част от академията на Уест Хем. В състава е и Николай Попов от Удинезе, докато Максим Минчев премина от Лудогорец в Лече тази година.

Селекционерът на младежите Тодор Янчев също не е ощетен откъм играчи зад граница. Пламен Андреев вече направи трансфер във Фейенорд, а сега е под наем в Сантандер. Под рамката разполагаме с Александър Андреев от Жирона, а Велизар-Илия Илиев бе пратен под наем от Каляри в италианската трета дивизия, за да трупа минути.

Още няколко имена е важно да бъдат споменати – Росен Божинов (Антверп), който вече дебютира за първия тим на България, Димитър Папазов бе продаден преди година от Ботев (Пд) в Болоня, Мерт Дурмуш това лято игра в контролите на елитния Пиза преди да бъде преотстъпен на Тернана, а Иван Панков е част в елита на Кипър, след като спечели промоция с Красава.

Общо 51 родни футболисти родени между 2006 и 2012 година вече са пробили до чужбина по един или друг начин – някой са родени зад граница, други са осеществили трансфер. Фактите са такива, че България има своите диаманти, остава само да бъдат шлифовани и да стигнат до първия отбор. А после…времето ще покаже.



Талантите на България зад граница

Вратари:

Александър Андреев 2006 – Жирона

Стефан Смъркалев 2007 – Вердер Бремен

Атанас Кехайов 2007 – Каляри

Пламен Пенев 2008 – Лече

Антони Николов 2008 – Порто

Андрей Кръстев 2008 – Сампдория

Росен Модев 2010 – Кристъл Палас

Алекс Байрактаров 2011 – Чикаго Файър



Защитници:

Димитър Папазов 2006 – Болоня

Михаил Полендаков 2007 – Шефийлд Юнайтед

Симеон Цанев 2007 – Падерборн

Валери Владимиров 2008 – Милан

Божидар Жечев 2008 – Сампдория

Божидар Христов 2008 – Грасхопърс

Виктор Бейков 2009 – Хофенхайм

Никола Калчев 2009 – Аугсбург

Йонатан Кацаров 2009 – Фортуна Дюселдорф

Мариа Ди Полло 2010 – Пескара

Николай Дюгеров 2010 – Депортиво Ла Коруня

Димитър Стефанов 2010 – Сесвете (Хър)

Натаниел Митев 2011 – Нешвил (Сащ)



Халфове:

Стелиян Стоянов 2006 - Наполи

Кристиян Ирмиев 2007 – Кьолн

Антонио Марков 2007 – Словачко

Калоян Божков 2008 – Динамо Загреб

Борислав Пенков 2008 – Торино

Мартин Пенчев 2008 – Уест Хям

Кристиян Горянов 2008 – Каляри

Георги Ангелов 2008 - Еспаньол

Беки Сезай 2009 – Галатасарай

Дориан Хайнигер 2009 – Базел

Александър Найч 2010 – Байер Леверкузен

Мартин Петков 2010 – Херта Берлин

Алекс Никифоров 2010 – Уотфорд

Кирил Костадинов 2010 – Одензе

Георги Данчев 2010 – Сесвете (Хър)

Явор Кръстев 2010 – Сесвете (Хър)

Кай Заров 2010 – Ещорил

Никола Иванов 2011 – Динамо Загреб

Максим Стефанов 2012 – Динамо Загреб



Нападатели:

Адриан Райчев 2006 – Фрозиноне/Пиза

Леон Балов 2007 – Карлсруе

Максим Минков 2008 – Лече

Рикардо Фернандеш 2008 – Бенфика

Стивън Гаоте 2008 – Рен

Кристо Попов 2009 – Нек Ниемеген

Николай Попов 2009 – Удинезе

Даниел Господинов 2010 – Ден Бош

Марк Михайлов 2012 – Динамо Загреб

Иван Пейчев 2012 – Динамо Загреб