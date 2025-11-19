Ботев (Пд) роптае срещу програмата

Ръководството на Ботев (Пд) пусна декларация, с която възропта срещу програмата на Първа лига. И пожела среща между клубовете, БФС и телевизията, държаща правата на мачовете.

„Двубоите трябва да бъдат насочвани в почивни дни и часове, в които хората не са на работа – пишат „канарчетата“. - Настоящият модел на планиране често поставя клубовете в неизгодна позиция и ограничава възможността за по-голям интерес.“

Мачовете в Първа лига са разпределени в четири дни – от петък до понеделник. На първо място в критерия на програмата е участието на отборите в евротурнирите.