Славия става „бялата мощ“

Славия се превръща в „бялата мощ“ в Първа лига. Отборът спечели четири поредни победи – последно с 3:1 срещу новака Добруджа. Завръщането на сръбския треньор Ратко Достанич става все по-адекватен ход на ръководството. В началото на сезона Славия дълго време лъкатушеше в зоната на изпадащите, а сега е готова дори да се бори за Топ 4. От девет мача във всички турнири „белите“ нямат поражение.

В същото време Лудогорец започна да набира скорост и норвежкият треньор Пер-Матиас Хьогмо се зарадва на трета поредна победа. Шампионите спечелиха с 2:0 у дома срещу Ботев (Враца). За пореден път ключов гол вкара Ивайло Чочев и откри резултата. Второто попадение беше на Дуа. Под ръководството на Хьогмо отборът победи със същия резултат Септември и Селта с 3:2 в Лига Европа.