ЦСКА, Ботев (Пд) и Локо (Пд) се обединиха в подкрепата

ЦСКА, Ботев (Пд) и Локомотив (Пд) се обединиха в подкрепата си към Любослав Пенев, който страда от тежко онкологично заболяване. Ел Голеадор е свързан и с трите клуба. Започна кариерата си в ЦСКА и завърши в Локо, после и на двата отбора беше треньор. В Ботев пък изкара само една подготовка, но бе принуден да напусне след фалита на КТБ.

„Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка, както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията – написа ЦСКА. - Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!“

„Локомотив (Пд) изразява своята подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев в този труден за тях момент – продължиха „смърфовете“. - Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка, както сте спечелили много други в кариерата си. Пожелаваме ви сили, кураж и бързо възстановяване.“

“Ботев (Пд) изразява пълната си подкрепа към Любослав Пенев в трудния момент. Сигурни сме, че легендарният голмайстор ще спечели и тази битка. Кураж, Ел Голеадор“, обобщиха „канарчетата“.

Всички фенски сайтове на ЦСКА също не спират да заливат социалните мрежи с пожелана техния Генерал да се възстанови още веднъж от толкова коварна болест.