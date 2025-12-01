Национали бият из Европа

Победи спечелиха доста български национали в различни европейски първенства. Футболист №1 за миналата година Кирил Десподов влезе като резерва за ПАОК и беше на терена половин час при 3:2 като гост на Ледавиакос.

В Шотландия вратарят ни Димитър Митов пази за Абърдийн при успеха с 1:0 на терена на Ливингстън. А в италианската Серия Б в последните минути за Специя влезе Петко Христов, а тимът спечели с 1:0 у дома срещу Сампдория.

Българско дерби на национали с германски паспорти имаше във втора Бундеслига. Лукас Петков и Фабиан Нюрнбергер играха по 90 минути, а мачът Елверсберг – Дармщад завърши 0:0.

Атанас Чернев беше сменен при разгромната загуба на Ещрела Амадора с 0:4 като гост на Спортинг в Португалия.

Гьозтепе с треньор Станимир Стоилов се изкачи на четвърто място в Турция след триумф над Анталияспор с 2:1 като гост.