Голямата битка на Четвъртите в света

В тази битка цветове няма. Има само вяра и любов. Трима от най-великите футболисти, които България е раждала, се борят за живота си. Близо две години Петър Хубчев страда от тумор в мозъка, лекува се в Германия. Последната седмица обаче донесе още две новини, които обединиха „червени“ и „сини“. Първо Борислав Михайлов получи инсулт и по неофициална информация е в изкуствена кома. Никой не прави прогнози. А в неделя вечер долетя и също така мрачната вест, че Любо Пенев е в Германия заради лечение на онкологично заболяване в тежка форма. И там информацията е повече от нищожна.

„Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки – написа емоционално Христо Стоичков в официалния профил на своя бранд във фейсбук. - Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!“

Кавалерът на „Златната топка“, най-успешният български футболист показа, че няма разделение между ЦСКА и Левски в мъката и битката. Точно както заедно на терена покориха Америка, сега отново са заедно. Конфликти е имало и ще има, особено между силни характери. Затова Стоичков, Михайлов и Красимир Балъков основаха фондация „Национали'94“ - да помага на нуждаещите се и никога да не се забравят легендите. Битката може да бъде спечелена и затова доказателство са Стилиян Петров и Димитър Димитров-Херо.

Тримата, които съдбата удари толкова тежко, са герои на може би най-великия мач на България – победата над Франция на „Парк де Пренс“ на 17 ноември 1993 година. Боби Михайлов като капитан „заключи“ вратата срещу фаворизираните „петли“. Единствено Ерик Кантона го пречупи веднъж, но какво от това? Любо Пенев даде пас за историята към Емил Костадинов в последната минута и 2:1! Господ беше българин! Дано сега пак е българин заради нашите славни момчета, които играят най-тежкия мач в живота си.

Любо вече веднъж пребори рака. Малко след френската епопея от 1993-а Ел Голеадор трябваше да чуе ужасяващата вест и че няма да играе на световното първенство. Въпреки че не бе в Щатите, Пенев винаги е бил един от четвъртите в света. И затова Стоичков му занесе в болницата копие от „Златната обувка“, която спечели за голмайстор №1 на мондиала. Знае ли някой? Ако Любо беше на терена, може би голямата битка за приза щеше да е изцяло българска, а четвъртото място – недостатъчно за силата на българския тим.

Боби Михайлов, Любо Пенев и Петьо Хубчев – трио, което заслужава любов и признание. И ще го получи!