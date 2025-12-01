ПФК "Левски": Днес футболните различия нямат значение

"Пред здравето и живота всичко останало отстъпва - клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение", това заявиха от ПФК "Левски" по повод влошеното здравословно състояние на заклетия левскар и емблематичен вратар Боби Михайлов, както и това на легендарния футболист Любо Пенев, който цял живот е бил привърженик на ЦСКА.

Михайлов се възстановява след тежък инсулт, а Пенев е настанен в немска болница в критично състояние. Той е с напреднал рак на единия бъбрек и все още лекуващият екип не дава информация около хода на лечението и шансовете му да се възстанови.

"Последните дни са тежки за българския футбол. Един от най-великите вратари в историята на “Левски” и българския футбол, Борислав Михайлов, преминава през сериозно изпитание, а легендарният нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев също води своя трудна лична битка. ПФК “Левски” иска да изрази пълната си подкрепа и към двамата и да им пожелае пълно възстановяване. Сигурни сме, че мислите на цяла футболна България са с вас. Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена. Кураж, легенди!", написаха сините.