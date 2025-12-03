Анализът е ключовата дума в Левски

Анализът е най-важната дума в Левски в края на годината, обяви треньорът Хулио Веласкес. На „сините“ предстои най-старото столично дерби срещу Славия в четвъртък вечер, с което завършва междинния кръг.

„В седмици като тази най-важен е анализът – обясни испанският наставник. - Трябва да анализираш какво си направил в следващия мач, противника за следващия, да се възстановиш добре и да използваш максимално времето за подготовка. Ние го направихме и сме готови за мача. Добре ни се получават нещата и сме щастливи.“

Веласкес похвали резултатите на Славия при новия треньор Ратко Достанич. „Белите“ са в серия от пет поредни победи. „Наясно сме какъв отбор е Славия – продължи Веласкес. - Подхожда прагматично. Ще избера за титуляри тези, които отговарят най-добре на идеята ни.“

Голям шанс да играят имат националът Радослав Кирилов и Карл Фабиен. Двамата пропуснаха срещи заради контузии. Кирилов и Фабиев вече тренират на пълни обороти.